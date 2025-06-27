Вера получил крупное предложение из Саудовской Аравии – в 2,5 больше, чем от «Локо», дававшего 5 млн рублей в месяц. Переход в московский клуб под угрозой срыва

Переход Лукаса Веры в «Локомотив» может сорваться.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, аргентинцу поступило щедрое предложение из Саудовской Аравии. В данный момент полузащитник направляется туда. Шансы на то, что переход в «Локомотив » состоится, малы.

«Чемпионат» добавляет , что предложение из Саудовской Аравии превысило предложение «Локомотива» в 2,5 раза. Планировалось, что сегодня Вера прилетит в Москву и начнет проходить медосмотр, после чего подпишет контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц.

Прошлый сезон Вера провел в «Химках», где забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ . Статистику аргентинца можно изучить здесь .