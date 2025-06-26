Гендиректор «Локо» о выплате долга «Мариуполю»: «Мы перечислили деньги немецким посредникам, куда указала ФИФА»

«Локомотив» перевел долг «Мариуполю» через немецких посредников.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июня запретила «Локомотиву » регистрировать новичков в течение трех трансферных окон из-за того, что московский клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за защитника Марка Мампасси . Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию железнодорожников.

Сегодня стало известно , что «Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси, поэтому трансферный бан снимут в течение недели.

– Мы дали информацию, что деньги перечислили.

– Непосредственно посредникам?

– Куда указала ФИФА – немецким посредникам, – заявил генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко .

У «Локо» трансферный бан – за €50 000 долга «Мариуполю». Пытались доказать, что город российский, а клуб уничтожен