Гендиректор «Локо» о выплате долга «Мариуполю»: «Мы перечислили деньги немецким посредникам, куда указала ФИФА»
«Локомотив» перевел долг «Мариуполю» через немецких посредников.
Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июня запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон из-за того, что московский клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за защитника Марка Мампасси. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию железнодорожников.
Сегодня стало известно, что «Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси, поэтому трансферный бан снимут в течение недели.
– Мы дали информацию, что деньги перечислили.
– Непосредственно посредникам?
– Куда указала ФИФА – немецким посредникам, – заявил генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
У «Локо» трансферный бан – за €50 000 долга «Мариуполю». Пытались доказать, что город российский, а клуб уничтожен
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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