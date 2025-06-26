  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Локо» о выплате долга «Мариуполю»: «Мы перечислили деньги немецким посредникам, куда указала ФИФА»
9

Гендиректор «Локо» о выплате долга «Мариуполю»: «Мы перечислили деньги немецким посредникам, куда указала ФИФА»

«Локомотив» перевел долг «Мариуполю» через немецких посредников.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июня запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон из-за того, что московский клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за защитника Марка Мампасси. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию железнодорожников.

Сегодня стало известно, что «Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси, поэтому трансферный бан снимут в течение недели.

– Мы дали информацию, что деньги перечислили.

– Непосредственно посредникам?

– Куда указала ФИФА – немецким посредникам, – заявил генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

У «Локо» трансферный бан – за €50 000 долга «Мариуполю». Пытались доказать, что город российский, а клуб уничтожен

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4896 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoМарк Мампасси
Владимир Леонченко
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoМариуполь
Политика
logoФИФА
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» заплатил «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Трансферный бан снимут в течение недели
82сегодня, 08:10
У «Локо» трансферный бан – за €50 000 долга «Мариуполю». Пытались доказать, что город российский, а клуб уничтожен
13220 июня, 09:15
«Локо» о трансферном бане: «Мариуполь» де‑факто нигде не выступает, но обратился в ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS, и запрет ввели за 4 минуты»
14519 июня, 16:23
Трансферный бан на «Локо» наложен из-за того, что клуб не заплатил «Мариуполю» 50 000 евро за Мампасси
7519 июня, 16:22
😱 ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон
10819 июня, 16:09
Главные новости
Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «психологического давления и принуждения к подписанию контракта в 2023-м»
6236 минут назад
Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы»
4337 минут назад
«Арсенал» и Льюис-Скелли продлили контракт до 2030 года
552 минуты назад
Керкез о переходе в «Ливерпуль»: «Для меня честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб Англии. Собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи»
958 минут назад
«Ливерпуль» купил Керкеза у «Борнмута» за 40 млн фунтов, контракт левого защитника – на 5 лет
35сегодня, 11:05Фото
Болельщики «Барселоны» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
сегодня, 11:00Тесты и игры
Винисиус еще не подписал новый контракт с «Реалом», остаются нерешенные вопросы (Хосеп Педрероль)
31сегодня, 10:51
RFEF уволила всех руководителей технического комитета судей
26сегодня, 10:47
Более 6 млн зрителей посетили матчи в России в этом сезоне, заявил Дюков: «Это самое высокое значение за последние 6 сезонов. Планируем выйти на 7 млн»
21сегодня, 10:41
Кепа прошел медосмотр в «Арсенале» перед трансфером из «Челси»
6сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» отдаст Эмерсона в аренду «Бетису» с опцией выкупа
56 секунд назад
«С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи. У него была страсть и безграничная любовь к футболу». Камоцци об экс‑владельце красно-белых
413 минут назад
Хавбек «Сан Паулу» за слова «умирающий от голода венесуэлец» в адрес соперника оштрафован на 15 000 долларов. Бобадилье грозит уголовное дело за расизм
218 минут назад
Родри о «Золотом мяче»: «Я всегда превозношу испанских игроков: Педри провел потрясающий сезон, Ямаль тоже. Не знаю, кто выиграет, посмотрим»
519 минут назад
Генсек РФС о «Торпедо»: «Поступок руководителей катастрофический, если суд арестовал – основания есть. Стабильность с составом участников РПЛ должна наступить как минимум за 7 дней до старта»
253 минуты назад
Центр по подготовке сборных России откроется в Москве в 2027 году
1сегодня, 10:35
Эдерсон опроверг возможный уход из «Ман Сити»: «99% новостей – фэйковые. Мое будущее здесь»
4сегодня, 09:58
«Тоттенхэм» показал черную выездную форму на сезон-2025/26
6сегодня, 09:40Фото
Батраков о переходе в европейский клуб: «Надо, чтобы все факторы сошлись. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо»
3сегодня, 09:39
«Химки» и «Знамя Труда» исключены из членов РФС, «Динамо» Махачкала – принято
8сегодня, 09:31