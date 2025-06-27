РФС и глава судей Мажич продлили контракт на сезон, объявил Дюков: «Милорад делает все возможное, чтобы повысить качество судейства в России. Число ошибок сокращается»
О продлении соглашения с руководителем департамента судейства РФС сообщил президент союза Александр Дюков.
«Мы использовали опцию продления договора с Мажичем. Милорад согласился продолжить сотрудничество, поэтому еще весной переподписали контракт еще на один сезон.
Работой Мажича я доволен. Арбитрами – не всегда. Мажич системно занимается развитием судейства. Милорад – настоящий трудоголик.
Мы видим, что он делает все возможное, чтобы повысить качество судейства в России. А на футбольное поле со свистком выходит не Мажич.
Судьи, к сожалению, иногда допускают ошибки. Мы это видим – конечно, такие случаи не устраивают. Но считаем, что количество ошибок из сезона в сезон сокращается.
Не все клубы с этим могут согласиться, однако, на мой взгляд, положительная динамика есть.
К тому, как работает Мажич, у меня нет претензий», – сказал Александр Дюков.