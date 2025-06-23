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  • «Реал» оценил Родриго в 90 млн евро. В случае продажи вингера, интересующего «Арсенал», купят нужного Алонсо хавбека (Cadena SER)
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«Реал» оценил Родриго в 90 млн евро. В случае продажи вингера, интересующего «Арсенал», купят нужного Алонсо хавбека (Cadena SER)

«Реал» готов рассмотреть возможность продажи Родриго за 90 млн евро.

Cadena SER сообщает, что «Арсенал» действительно интересуется вингером, при этом сам бразилец хочет изучить другие варианты. 24-летний футболист знает, что за ним следил «Манчестер Сити».

Утверждается, что мадридцы запросят за Родриго около 90 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на приобретение полузащитника, необходимого главному тренеру Хаби Алонсо.

Родриго в Ла Лиге в сезоне-2024/25 провел 30 игр и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
logoРодриго
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoХаби Алонсо
деньги
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
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