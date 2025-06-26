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Яннис получил в подарок от Винисиуса футболку и кепку сборной Бразилии, бутсы и печенье: «Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я»

Винисиус Жуниор сделал несколько подарков Яннису Адетокумбо.

Баскетболист «Милуоки» получил от футболиста футболку сборной Бразилии и кепку с логотипом национальной команды, а также пару бутс, значок, печенье и конфеты. 

Адетокумбо выложил видео с распаковкой подарков и примерил кепку и футболку. 

«Вини, брат мой, у меня не было возможности поблагодарить тебя. Спасибо за кепку, брат. У тебя маленькая голова (смеется). Спасибо за футболку. Вперед, Бразилия! Благодарю за бутсы. 

Мой дружище знает, что я люблю печенье и конфеты, он прислал печенье. Спасибо, друг. Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи, увидимся», – сказал Яннис. 

Фото: https://www.instagram.com/giannis_an34/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Янниса Адетокумбо
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