Яннис получил в подарок от Винисиуса футболку и кепку сборной Бразилии, бутсы и печенье: «Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я»

Винисиус Жуниор сделал несколько подарков Яннису Адетокумбо.

Баскетболист «Милуоки » получил от футболиста футболку сборной Бразилии и кепку с логотипом национальной команды, а также пару бутс, значок, печенье и конфеты.

Адетокумбо выложил видео с распаковкой подарков и примерил кепку и футболку.

«Вини , брат мой, у меня не было возможности поблагодарить тебя. Спасибо за кепку, брат. У тебя маленькая голова (смеется). Спасибо за футболку. Вперед, Бразилия! Благодарю за бутсы.

Мой дружище знает, что я люблю печенье и конфеты, он прислал печенье. Спасибо, друг. Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи, увидимся», – сказал Яннис.

Фото: https://www.instagram.com/giannis_an34/