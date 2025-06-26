Яннис получил в подарок от Винисиуса футболку и кепку сборной Бразилии, бутсы и печенье: «Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я»
Винисиус Жуниор сделал несколько подарков Яннису Адетокумбо.
Баскетболист «Милуоки» получил от футболиста футболку сборной Бразилии и кепку с логотипом национальной команды, а также пару бутс, значок, печенье и конфеты.
Адетокумбо выложил видео с распаковкой подарков и примерил кепку и футболку.
«Вини, брат мой, у меня не было возможности поблагодарить тебя. Спасибо за кепку, брат. У тебя маленькая голова (смеется). Спасибо за футболку. Вперед, Бразилия! Благодарю за бутсы.
Мой дружище знает, что я люблю печенье и конфеты, он прислал печенье. Спасибо, друг. Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи, увидимся», – сказал Яннис.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Янниса Адетокумбо
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