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«Атлетик» о встрече с Ла Лигой по трансферу Уильямса в «Барсу»: «Лапорта признал, что клуб работает над правилом 1:1, то есть не соответствует ему. Мы будем защищать свои интересы»

«Атлетик» выпустил заявление по итогам встречи с Ла Лигой.

Ранее сообщалось, что руководство «Атлетика» намерено уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны». Это, в частности, может помешать «Барселоне» подписать Нико Уильямса. В «Атлетике» предполагают, что «Барса» по-прежнему испытывает проблемы с соблюдением финансовых правил. 

«Атлетик» хотел бы поблагодарить Ла Лигу за открытость и четкость, проявленные на состоявшейся вчера встрече, на которой присутствовали президенты обеих организаций Хавьер Тебас и Йон Уриарте.

Встреча состоялась в Мадриде в ответ на запрос «Атлетика», сделанный в рамках соблюдения финансового фэйр-плей. Среди обсуждаемых вопросов была возможность «Барселоны» подписывать игроков, учитывая законный интерес «Атлетика» в доступе к соответствующей информации после того, как спортивный директор «Барселоны» Деку публично признал, что они попытаются подписать игрока из нашей первой команды. Игрок имеет контракт с «Атлетиком» до 30 июня 2027 года. Наша задача – обеспечить соблюдение правил соревнований.

Заявления Деку следуют за публичным заявлением, сделанным президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, который признал, что «блауграна» «работает над соблюдением правила 1:1» и, следовательно, в настоящее время не соответствует параметрам указанного правила регистрации игроков.

Мы ценим квалифицированный ответ Ла Лиги, одновременно подтверждая, что «Атлетик» будет максимально защищать свои интересы  в соответствии с правилами финансового фэйр-плей, утвержденными каждым из профессиональных клубов, входящих в Ла Лигу», – говорится в заявлении клуба.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Атлетика»
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logoЛа Лига
финансовый фэйр-плей
logoБарселона
Хавьер Тебас
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