Фигу хотел бы видеть в «Реале» Уильямса, на которого претендует «Барса»: «Нико – настоящая находка. Цена кажется разумной, учитывая, сколько платят за игроков сегодня»

Луиш Фигу хотел бы видеть Нико Уильямса в «Реале».

– Хейcен и Трент уже перешли [в «Реал»], Мастантуоно приедет летом. Вы бы подписали кого-нибудь еще?

– Зависит от бюджета, который мне выделят на подписание игроков.

– Допустим, бюджет не ограничен.

– Мне нравятся многие игроки. Я бы определенно подписал Нико Уильямса . Он настоящая находка. В конце концов, его цена, учитывая, сколько мы платим [на трансферном рынке] сегодня, кажется мне разумной за счет его качеств и молодости.

– Вы видите в нем себя?

– Нет. Мы разные игроки. Он мне очень нравится из-за его амплуа. Я предпочитаю вингеров, так как играл на этой позиции. Но я не был таким быстрым, как он, и мне бы хотелось быть таким. Я говорю с точки зрения рынка, потому что, думаю, это выгодное приобретение, – сказал бывший игрок «Реала ».

«Барселона» предпринимает активные попытки подписать Нико Уильямса, сам футболист также выражал желание перейти. Ранее сообщалось , что каталонцы выплатят 62 млн евро за полузащитника «Атлетика» 1 или 2 июля. Однако, по данным Cadena SER, «Атлетик» попросит RFEF и Ла Лигу заблокировать трансфер Уильямса, пока каталонцы не вернутся к правилу «1 к 1». Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил удивление по поводу намерений баскского клуба.