Руни о Тевесе в «МЮ»: «Он был моим любимым партнером в атаке, защитники ненавидели играть против нас. Я расстроился, когда Карлос перешел в «Сити»

Уэйн Руни рассказал, как ему нравилось играть с Карлосом Тевесом в «МЮ».

«Когда Карлос перешел в «Манчестер Юнайтед », много говорили о том, сможем ли мы играть вместе в атаке. Я был действительно рад, когда мы его подписали.

Мы были в чем-то похожи по стилю игры: оба много работали, оба могли играть и на позиции «девятки», и из глубины, под нападающим. У нас было отличное взаимопонимание и химия – как на поле, так и вне его.

Я подвозил его в аэропорт перед матчами Лиги чемпионов. Это было забавно, потому что мы толком не могли поговорить – думаю, его английский был лучше, чем он показывал на самом деле.

Это игрок, которого ты всегда хочешь видеть в своей команде. Он забивал важные, красивые голы в важные моменты. За два года в «Манчестер Юнайтед» – два чемпионства, Лига чемпионов… Он был важнейшей частью той команды.

Думаю, Карлос был моим любимым партнером в атаке. Большинство защитников, против которых мы выходили, действительно ненавидели играть против нас, и мы это чувствовали. Мы знали, что против нас невыносимо играть. Инстинктивные, интенсивные, непредсказуемые, в любой момент могло случиться что угодно.

Когда Карлос перешел в «Ман Сити» , я, честно говоря, очень расстроился. И, насколько я знаю, сам Карлос хотел остаться в «Манчестер Юнайтед». В то время «Сити» пытался построить команду, стать конкурентоспособным и побеждать. Я понимал, что он будет важной частью этого, потому что у него выдающиеся способности, и мы это увидели после его перехода.

Он провел отличное время в «Манчестер Сити», так что я был просто в отчаянии. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался подольше и мы продолжали играть вместе», – сказал бывший нападающий «МЮ» в подкасте Football Daily.