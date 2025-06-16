Фьюри назвал команду Англии «####### спартанцами» в прямом эфире перед матчем Soccer Aid. Алекс Скотт извинилась перед зрителями: «Это Тайсон, не знаешь, чего ожидать»

Тайсон Фьюри выругался в прямом эфире во время благотворительного матча.

Вчера на стадионе «Олд Траффорд » состоялась ежегодная игра под вывеской Soccer Aid, в которой приняли участие так называемые сборная мира и сборная Англии.

За первых сыграли Эдвин ван дер Сар, Неманя Видич , Ривалдо , Давид Трезеге, Карлос Тевес , Леонардо Бонуччи , Робби Кин, экс-боксер Тони Белью, певец Никки Бирн и другие, за вторых – Джо Харт, Гари Невилл, Джермейн Дефо, Аарон Леннон, Уэйн Руни, Пол Скоулз, актриса Белла Рамзи и другие.

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу условных гостей.

Перед матчем в трансляции ITV, освещавшего мероприятие, показали мотивационную речь Фьюри, вошедшего в тренерский штаб английской команды. Бывший чемпион мира по боксу произнес фразу: «Мы ###### спартанцы!». Реплика прозвучала в прямом эфире.

Ведущая трансляции, экс-футболистка сборной Англии Алекс Скотт, извинилась за высказывание Фьюри перед зрителями.

«Приносим извинения за брань. Это Тайсон, мы не знаем, чего ожидать», – сказала Скотт.

Тевес сделал покер в благотворительном матче на «Олд Траффорд» – его освистывали после каждого гола. В игре участвовали Руни, Ривалдо, ван дер Сар, Белла Рамзи из «Одних из нас»