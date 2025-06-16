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  • Фьюри назвал команду Англии «####### спартанцами» в прямом эфире перед матчем Soccer Aid. Алекс Скотт извинилась перед зрителями: «Это Тайсон, не знаешь, чего ожидать»
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Фьюри назвал команду Англии «####### спартанцами» в прямом эфире перед матчем Soccer Aid. Алекс Скотт извинилась перед зрителями: «Это Тайсон, не знаешь, чего ожидать»

Тайсон Фьюри выругался в прямом эфире во время благотворительного матча.

Вчера на стадионе «Олд Траффорд» состоялась ежегодная игра под вывеской Soccer Aid, в которой приняли участие так называемые сборная мира и сборная Англии.

За первых сыграли Эдвин ван дер Сар, Неманя Видич, Ривалдо, Давид Трезеге, Карлос ТевесЛеонардо Бонуччи, Робби Кин, экс-боксер Тони Белью, певец Никки Бирн и другие, за вторых – Джо Харт, Гари Невилл, Джермейн Дефо, Аарон Леннон, Уэйн Руни, Пол Скоулз, актриса Белла Рамзи и другие.

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу условных гостей.

Перед матчем в трансляции ITV, освещавшего мероприятие, показали мотивационную речь Фьюри, вошедшего в тренерский штаб английской команды. Бывший чемпион мира по боксу произнес фразу: «Мы ###### спартанцы!». Реплика прозвучала в прямом эфире.

Ведущая трансляции, экс-футболистка сборной Англии Алекс Скотт, извинилась за высказывание Фьюри перед зрителями.

«Приносим извинения за брань. Это Тайсон, мы не знаем, чего ожидать», – сказала Скотт.

Тевес сделал покер в благотворительном матче на «Олд Траффорд» – его освистывали после каждого гола. В игре участвовали Руни, Ривалдо, ван дер Сар, Белла Рамзи из «Одних из нас»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoОлд Траффорд
телевидение
logoАлекс Скотт
брань
logoТайсон Фьюри
Благотворительность
logoНеманя Видич
logoДжо Харт
logoГари Невилл
logoАарон Леннон
logoБелла Рамзи
logoПол Скоулз
logoТони Белью
logoЛеонардо Бонуччи
logoДавид Трезеге
logoУэйн Руни
logoРобби Кин
logoЭдвин ван дер Сар
logoКарлос Тевес
logoДжермейн Дефо
logoРивалдо
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