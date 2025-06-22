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  • Харт об отказе Тевеса выходить на замену в 2011-м: «У них с Манчини враждебный характер, два альфа-самца восприняли одно и то же по-разному. Вся драма вокруг Карлоса показалась мне несправедливой»
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Харт об отказе Тевеса выходить на замену в 2011-м: «У них с Манчини враждебный характер, два альфа-самца восприняли одно и то же по-разному. Вся драма вокруг Карлоса показалась мне несправедливой»

Джо Харт объяснил конфликт Карлоса Тевеса с Роберто Манчини в «Ман Сити».

Экс-форвард «горожан» отказался выходить на замену в матче Лиги чемпионов против «Баварии» 27 сентября 2011 года.

«Вся драма вокруг Карлоса во время матча с «Баварией» показалась мне очень несправедливой. Думаю, Карлос действительно согласился выйти на поле, но его попросили размяться, хотя он уже разминался около 20-25 минут, а потом его попросили размяться еще раз, чтобы выйти на поле. Я почти уверен, что он сказал: «Я размялся». У обоих (Тевеса и Манчини – Спортс’‘) очень враждебный характер, и это было одной из причин, почему они оба были хороши в своем деле, но когда они столкнулись, это не сработало.

Манчини был очень агрессивным, оживленным. Он по какой-то причине разозлился на Эдина [Джеко]. Джеко не понимал, что происходит, но это было что-то вроде «неважно». А потом он набросился на Карлоса. Оба говорили на ломаном английском, не совсем понимая друг друга. Я видел, что Карлос пытался понять, что ему сказали. Когда он понял, то почувствовал себя по-настоящему обиженным.

Это классический случай, когда два альфа-самца по-разному восприняли одно и то же событие, и ни один из них не смог сказать: «Послушай, нам обоим нужно успокоиться и просто разобраться», – потому что они оба были в какой-то степени правы», – сказал бывший голкипер «Манчестер Сити» в подкасте BBC Football Daily.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoРоберто Манчини
logoКарлос Тевес
logoМанчестер Сити
logoДжо Харт
logoЭдин Джеко
logoпремьер-лига Англия
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