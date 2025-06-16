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Тевес сделал покер в благотворительном матче на «Олд Траффорд» – его освистывали после каждого гола. В игре участвовали Руни, Ривалдо, ван дер Сар, Белла Рамзи из «Одних из нас»

Карлос Тевес отметился покером в благотворительном матче на «Олд Траффорд».

На стадионе «Манчестер Юнайтед» состоялась ежегодная игра под вывеской Soccer Aid, в которой приняли участие так называемые сборная мира и сборная Англии.

За первых сыграли Эдвин ван дер Сар, Неманя Видич, Ривалдо, Давид Трезеге, Карлос ТевесЛеонардо Бонуччи, Робби Кин, экс-боксер Тони Белью, певец Никки Бирн и другие, за вторых – Джо Харт, Гари Невилл, Джермейн Дефо, Аарон Леннон, Уэйн Руни, Пол Скоулз, актриса Белла Рамзи и прочие. В тренерский штаб сборной мира вошел Петер Шмейхель, в тренерский штаб английской команды – Тайсон Фьюри, Харри Реднапп, Дэвид Джеймс.

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу условных гостей. Четыре мяча – на счету вышедшего на замену Тевеса.

Daily Mail отмечает, что аргентинца, перешедшего из «МЮ» в «Манчестер Сити» в 2009 году, освистывали и во время объявления составов, и после каждого гола.

Организаторам удалось привлечь свыше 7 млн фунтов, которые будут через ЮНИСЕФ направлены на помощь детям по всему миру.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoКарлос Тевес
logoБелла Рамзи
logoТони Белью
logoНеманя Видич
logoЛеонардо Бонуччи
logoАарон Леннон
logoУэйн Руни
logoХарри Реднапп
logoЭдвин ван дер Сар
logoДэвид Джеймс
logoДжо Харт
logoРобби Кин
Благотворительность
logoДжермейн Дефо
logoГари Невилл
logoПол Скоулз
logoПетер Шмейхель
logoТайсон Фьюри
logoМанчестер Юнайтед
logoДавид Трезеге
logoРивалдо
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
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