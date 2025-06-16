Тевес сделал покер в благотворительном матче на «Олд Траффорд» – его освистывали после каждого гола. В игре участвовали Руни, Ривалдо, ван дер Сар, Белла Рамзи из «Одних из нас»

Карлос Тевес отметился покером в благотворительном матче на «Олд Траффорд».

На стадионе «Манчестер Юнайтед » состоялась ежегодная игра под вывеской Soccer Aid, в которой приняли участие так называемые сборная мира и сборная Англии.

За первых сыграли Эдвин ван дер Сар, Неманя Видич , Ривалдо, Давид Трезеге, Карлос Тевес , Леонардо Бонуччи , Робби Кин, экс-боксер Тони Белью, певец Никки Бирн и другие, за вторых – Джо Харт, Гари Невилл, Джермейн Дефо, Аарон Леннон, Уэйн Руни, Пол Скоулз, актриса Белла Рамзи и прочие. В тренерский штаб сборной мира вошел Петер Шмейхель, в тренерский штаб английской команды – Тайсон Фьюри, Харри Реднапп, Дэвид Джеймс.

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу условных гостей. Четыре мяча – на счету вышедшего на замену Тевеса.

Daily Mail отмечает, что аргентинца, перешедшего из «МЮ» в «Манчестер Сити» в 2009 году, освистывали и во время объявления составов, и после каждого гола.

Организаторам удалось привлечь свыше 7 млн фунтов , которые будут через ЮНИСЕФ направлены на помощь детям по всему миру.