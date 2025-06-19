Митрофанов об атаке Израиля на Иран: «Вопрос не в бане Израиля. Нужно снимать бан с российских команд, это было бы справедливо. Двойные стандарты – это неправильно»

В РФС призвали вернуть Россию на фоне ситуации с Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. Иран нанес удар в ответ, погибли 24 израильтянина. Стороны продолжают совершать взаимные воздушные атаки.

«Вопрос о двойных стандартах нужно адресовать в ФИФА, как они это видят. Нам кажется, что двойные стандарты – это неправильно, мы считаем, что футбол не может быть частью политики.

Здесь вопрос не в том, что Израиль нужно банить, нужно снимать бан с российских клубов и сборной. Это было бы справедливо», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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