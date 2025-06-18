Генсек РФС Митрофанов о матче с Ираном: «Надеемся, что он будет проведен. Хочется, чтобы как можно скорее закончилась ситуация, которая там происходит»

В РФС высказались о перспективах проведения матча со сборной Ирана.

«Хочется, чтобы как можно скорее закончилась ситуация, которая происходит на территории Ирана. Время есть.

Мы надеемся, что матч будет проведен. Учитывая, что матч планировался в России... Главное, чтобы у коллег была возможность приехать. Если она будет, мы проведем игру. Если возможности не будет – будем использовать различные опции по замене сборной или переноса матча на поздний срок», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Матч сборных России и Ирана планируется провести в октябре этого года.

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