Иран может не сыграть со сборной России из-за конфликта с Израилем (Sport24)

Матч между сборными России и Ирана в октябре может не состояться.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, товарищеский матч сборных, запланированный на 6 октября, находится под угрозой срыва.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам, включая ядерные, в Иране. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.

«Обстановка в Иране резко ухудшилась на фоне конфликта и боевых действий с Израилем. В стране начинают нарастать внутренние волнения. Многие представители Федерации футбола, а также других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой, а последствия – абсолютно непредсказуемы», – цитирует Sport24 один из источников.

«Кроме того, со стороны РФС до сих пор не подписано официальное соглашение о проведении матча. Это тормозит подготовку и создает дополнительные риски. На фоне нестабильности и отсутствия гарантий проведения игра может быть отменена или перенесена», – добавил один из собеседников Sport24.