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Сергеев пройдет медосмотр для «Динамо» завтра («Чемпионат»)

Иван Сергеев пройдет медосмотр для перехода в «Динамо» 27 июня.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни форвард подпишет соглашение с бело-голубыми на срок до 2028 года с зарплатой 1,2 млн евро в год. Сумма трансфера игрока из «Крыльев Советов» составит 350 млн рублей.

По данным «Чемпионата», игрок будет получать в «Динамо» 1 млн евро в год после выплаты налогов. «Спартак» же предлагал на руки 1,5 млн евро в год.

В минувшем сезоне Сергеев провел 30 матчей во всех турнирах, отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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