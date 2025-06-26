Сергеев пройдет медосмотр для «Динамо» завтра («Чемпионат»)
Иван Сергеев пройдет медосмотр для перехода в «Динамо» 27 июня.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни форвард подпишет соглашение с бело-голубыми на срок до 2028 года с зарплатой 1,2 млн евро в год. Сумма трансфера игрока из «Крыльев Советов» составит 350 млн рублей.
По данным «Чемпионата», игрок будет получать в «Динамо» 1 млн евро в год после выплаты налогов. «Спартак» же предлагал на руки 1,5 млн евро в год.
В минувшем сезоне Сергеев провел 30 матчей во всех турнирах, отметился 9 голами и 3 результативными передачами.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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