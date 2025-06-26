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  • Сергеев перейдет в «Динамо» за 350 млн рублей. Форвард подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год (Иван Карпов)
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Сергеев перейдет в «Динамо» за 350 млн рублей. Форвард подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год (Иван Карпов)

«Динамо» и «Крылья Советов» договорились о трансфере Ивана Сергеева.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что в ближайшие дни форвард подпишет соглашение с бело-голубыми на срок до 2028 года с зарплатой 1,2 млн евро в год. Сумма трансфера составит 350 млн рублей. В данный момент агент футболиста Павел Андреев согласовывает финальные детали личного контракта.

Отмечается, что «Спартак» предлагал Сергееву 3-летний контракт на 1,5 млн евро в год, однако форвард осознавал высокую конкуренцию в атаке красно-белых и сделал выбор в пользу «Динамо». Еще одним фактором стало желание Сергеева работать с Валерием Карпиным.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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