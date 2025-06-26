Сергеев перейдет в «Динамо» за 350 млн рублей. Форвард подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год (Иван Карпов)

«Динамо» и «Крылья Советов» договорились о трансфере Ивана Сергеева.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что в ближайшие дни форвард подпишет соглашение с бело-голубыми на срок до 2028 года с зарплатой 1,2 млн евро в год. Сумма трансфера составит 350 млн рублей. В данный момент агент футболиста Павел Андреев согласовывает финальные детали личного контракта.

Отмечается, что «Спартак » предлагал Сергееву 3-летний контракт на 1,5 млн евро в год, однако форвард осознавал высокую конкуренцию в атаке красно-белых и сделал выбор в пользу «Динамо» . Еще одним фактором стало желание Сергеева работать с Валерием Карпиным .