«Реалу» и «Баварии» интересен Вольтемаде. «Штутгарт» оценивает форварда в 60 млн евро

Форвард сборной Германии Ник Вольтемаде заинтересовал «Реал».

«Мадрид » этим летом следит за игрой четырех футболистов на Евро U21 и U19.

В число заинтересовавших «Мадрид » игроков входят форвард «Штутгарта » и молодежной сборной Германии Вольтемаде, защитник «Валенсии» и Испании U21 Кристиан Москера , полузащитник АЗ и Нидерландов U19 Кес Смит , а также защитник «РБ Лейпциг » и Франции U21 Кастелло Лукеба , сообщает Marca.

Как утверждает Get German Football News со ссылкой на Bild, «Штутгарт» оценивает Вольтемаде в 60 миллионов евро. На футболиста, заигранного за взрослую сборную Германии, также претендует «Бавария».

Вольтемаде забил 12 голов в 28 матчах Бундеслиги – он второй бомбардир команды. На молодежном Евро 23-летний немец забил 6 голов и сделал 3 ассиста за 4 игры.