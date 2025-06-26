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«Реалу» и «Баварии» интересен Вольтемаде. «Штутгарт» оценивает форварда в 60 млн евро

Форвард сборной Германии Ник Вольтемаде заинтересовал «Реал».

«Мадрид» этим летом следит за игрой четырех футболистов на Евро U21 и U19.

В число заинтересовавших «Мадрид» игроков входят форвард «Штутгарта» и молодежной сборной Германии Вольтемаде, защитник «Валенсии» и Испании U21 Кристиан Москера, полузащитник АЗ и Нидерландов U19 Кес Смит, а также защитник «РБ Лейпциг» и Франции U21 Кастелло Лукеба, сообщает Marca.

Как утверждает Get German Football News со ссылкой на Bild, «Штутгарт» оценивает Вольтемаде в 60 миллионов евро. На футболиста, заигранного за взрослую сборную Германии, также претендует «Бавария».

Вольтемаде забил 12 голов в 28 матчах Бундеслиги – он второй бомбардир команды. На молодежном Евро 23-летний немец забил 6 голов и сделал 3 ассиста за 4 игры.

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Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoНик Вольтемаде
logoРеал Мадрид
logoсборная Франции U-21
logoКес Смит
logoШтутгарт
возможные трансферы
logoКристиан Москера
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
logoсборная Испании U-21
logoКастелло Лукеба
logoВаленсия
logoсборная Германии U-21
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