«Челси», «Бавария» и «Атлетико» претендуют на Вольтемаде. Форвард «Штутгарта» сделал хет-трик за Германию на молодежном Евро
Ник Вольтемаде интересен европейским топ-клубам.
Интерес к 23-летнему нападающему «Штутгарта» проявляет «Челси», об этом сообщает Bild со ссылкой Get Football News Germany.
Также немецкий футболист находится в сфере интересов «Баварии» и «Атлетико».
12 июня форвард сделал хет-трик за Германию в матче чемпионата Европы (U21) против Словении (3:0). Он также сыграл за основную сборную Германии в финале четырех Лиги наций.
Ник Вольтемаде забил 12 голов и сделал 2 передачи в 28 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
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