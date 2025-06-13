«Челси», «Бавария» и «Атлетико» претендуют на Вольтемаде. Форвард «Штутгарта» сделал хет-трик за Германию на молодежном Евро

Ник Вольтемаде интересен европейским топ-клубам.

Интерес к 23-летнему нападающему «Штутгарта » проявляет «Челси », об этом сообщает Bild со ссылкой Get Football News Germany.

Также немецкий футболист находится в сфере интересов «Баварии» и «Атлетико ».

12 июня форвард сделал хет-трик за Германию в матче чемпионата Европы (U21) против Словении (3:0). Он также сыграл за основную сборную Германии в финале четырех Лиги наций.

Ник Вольтемаде забил 12 голов и сделал 2 передачи в 28 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне.