«Рома» может подписать Вольтемаде или Сарджента. Клуб оценивает возможность перехода форвардов
«Рома» хочет усилить состав команды нападающим.
Итальянский клуб проявляет интерес к Джошу Сардженту из «Норвича» и Нику Вольтемаде из «Штутгарта».
Римляне оценивают возможность трансферов футболистов.
В прошлом сезоне Сарджент забил 15 голов в 32 матчах Чемпионшипа. Его статистику можно изучить здесь.
Вольтемаде отличился 12 мячами в 28 играх Бундеслиги в минувшем сезоне. Его показатели можно посмотреть по этой ссылке.
Россия
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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