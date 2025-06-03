«Рома» может подписать Вольтемаде или Сарджента. Клуб оценивает возможность перехода форвардов

«Рома» хочет усилить состав команды нападающим.

Итальянский клуб проявляет интерес к Джошу Сардженту из «Норвича » и Нику Вольтемаде из «Штутгарта ».

Римляне оценивают возможность трансферов футболистов.

В прошлом сезоне Сарджент забил 15 голов в 32 матчах Чемпионшипа. Его статистику можно изучить здесь .

Вольтемаде отличился 12 мячами в 28 играх Бундеслиги в минувшем сезоне. Его показатели можно посмотреть по этой ссылке .