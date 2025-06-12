Вольтемаде об игре против Роналду: «Думал, это произведет на меня большее впечатление, в реальности – обычный момент. Сама идея казалась грандиознее, чем было на самом деле»

Ник Вольтемаде признался, что ожидал большего от игры против Криштиану Роналду.

Сборная Португалии победила Германию в 1/2 финала Лиги наций (2:1).

«Конечно, меня много об этом спрашивали, в том числе и ребята здесь [в Германии U 21]. Как часто бывает в жизни: в воображении все кажется классным и захватывающим, но когда ты действительно оказываешься там и все становится реальностью – это просто обычный момент.

Примерно так и получилось. Я думал, это произведет на меня большее впечатление. Все-таки это Роналду , ты его знаешь. Но это было не так, как я себе представлял – что я буду поражен.

Мне было приятно его увидеть, как и других соперников, попробовать свои силы против них... Наверное, сама идея казалась красивее и грандиознее, чем это оказалось на самом деле», – сказал нападающий сборной Германии.