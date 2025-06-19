Кордоба, Угальде, Глушенков, Акинфеев, Батраков, Барко, Агкацев, Кисляк – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»
Стали известны финалисты премии лучшему игроку Мир РПЛ в сезоне-2024/25.
Болельщики определили список 10 претендентов на награду из шорт-листа, в котором был 31 футболист. В итоговый список вошли:
Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев (все – «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Манфред Угальде, Эсекиэль Барко, Маркиньос (все – «Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»).
Больше всего голосов болельщики отдали Кордобе.
Победители премии будут объявлены 27 июня.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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