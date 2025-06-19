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Кордоба, Угальде, Глушенков, Акинфеев, Батраков, Барко, Агкацев, Кисляк – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»

Стали известны финалисты премии лучшему игроку Мир РПЛ в сезоне-2024/25.

Болельщики определили список 10 претендентов на награду из шорт-листа, в котором был 31 футболист. В итоговый список вошли: 

Джон КордобаЭдуард Сперцян, Станислав Агкацев (все – «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Манфред Угальде, Эсекиэль Барко, Маркиньос (все – «Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»).

Больше всего голосов болельщики отдали Кордобе.

Победители премии будут объявлены 27 июня.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5710 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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logoАлексей Батраков
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logoСпартак
logoМанфред Угальде
logoСтанислав Агкацев
logoЭдуард Сперцян
logoМатвей Кисляк
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