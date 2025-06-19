Кордоба, Угальде, Глушенков, Акинфеев, Батраков, Барко, Агкацев, Кисляк – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»

Стали известны финалисты премии лучшему игроку Мир РПЛ в сезоне-2024/25.

Болельщики определили список 10 претендентов на награду из шорт-листа , в котором был 31 футболист. В итоговый список вошли:

Джон Кордоба , Эдуард Сперцян , Станислав Агкацев (все – «Краснодар »), Алексей Батраков («Локомотив»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА ), Манфред Угальде, Эсекиэль Барко, Маркиньос (все – «Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»).

Больше всего голосов болельщики отдали Кордобе.

Победители премии будут объявлены 27 июня.