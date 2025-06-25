Канисарес о Нико в «Барсе»: «Это не грабеж, а рынок. Большие клубы пожирают маленькие – футбол всегда так работал. Вы прописали отступные – не нужно жаловаться»

Сантьяго Канисарес не считает грабежом трансфер Нико Уильямса в «Барсу».

Ранее появилась информация , что каталонский клуб в начале июля выплатит 62 млн евро отступных за игрока «Атлетика ». Эта сумма была предусмотрена в контракте 22-летнего футболиста.

«Я понимаю тех, кто злится, но этим людям стоит отнестись к ситуации с пониманием. Нико хочет играть на более высоком уровне – «Барса » более конкурентоспособна, чем «Атлетик». Такова реальность.

Если вы прописали отступные в контракте, значит, готовы продать игрока. Тогда не нужно жаловаться, если кто-то его выкупает.

Это не грабеж, а рынок. Большие клубы пожирают маленькие – футбол всегда так работал.

Настоящая проблема – когда вы тратите много денег на футболиста, который не играет, а затем платите ему, чтобы он ушел. А не когда доморощенный игрок приносит вам радость, а уходя, оставляет деньги в банке», – сказал бывший вратарь «Валенсии » и сборной Испании Сантьяго Канисарес .

«Барса» ведет себя бестактно, ее заявления ужасны. Она ставит Нико в трудное положение. Все как в прошлом году: рычаг тут, рычаг там». Экс-защитник «Атлетика» Алькорта о возможном трансфере