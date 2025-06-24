Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту» (Эртем Шенер)

Матвей Сафонов привлек внимание «Галатасарая» и «Борнмута».

Вратарь «ПСЖ » вошел в список интересов чемпиона Турции и клуба АПЛ, утверждает журналист Эртем Шенер.

Сафонов провел 10 матчей в завершившемся сезоне Лиги 1, три из них – на ноль. Статистику российского голкипера можно найти здесь .