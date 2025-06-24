Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту» (Эртем Шенер)
Матвей Сафонов привлек внимание «Галатасарая» и «Борнмута».
Вратарь «ПСЖ» вошел в список интересов чемпиона Турции и клуба АПЛ, утверждает журналист Эртем Шенер.
Сафонов провел 10 матчей в завершившемся сезоне Лиги 1, три из них – на ноль. Статистику российского голкипера можно найти здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Эртема Шенера в X
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