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Мостовой о Сафонове: «Будет правильно, если он уйдет из «ПСЖ», ему надо играть. «Галатасарай» и «Борнмут» – не шаг назад, если Матвей там будет основным»

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что российский голкипер «ПСЖ» интересен «Галатасараю» и «Борнмуту».

«Хотел бы видеть Сафонова там, где он будет играть. Чтобы не сидел на скамейке и иногда выходил. Будет правильно, если он уйдет, ему надо играть. «Галатасарай» и «Борнмут» – не шаг назад, если там он будет основным вратарем.

«Галатасарай» – известная команда в Турции, их все любят. Но АПЛ есть АПЛ, все хотят туда попасть. Независимо от того, куда перейдет Матвей, на него везде будет оказываться давление со стороны», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoМатвей Сафонов
logoАлександр Мостовой
возможные трансферы
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
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