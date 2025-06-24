Погребняк о Сафонове: «Бороться с Доннаруммой тяжело, если не сказать без шансов. «Галатасарай» – лидер турецкого футбола, «Борнмут» – это Англия, где мечтает играть каждый. Рабочие варианты»

Павел Погребняк считает уход из «ПСЖ» разумным шагом для Матвея Сафонова.

«Бороться с Доннаруммой тяжело, если не сказать без шансов на данный момент. Это вратарь номер один, который претендует на «Золотой мяч». Поэтому если Матвей хочет играть стабильно, то надо уходить. Если он хочет собрать определенное количество трофеев, то можно остаться в «ПСЖ ».

«Галатасарай » – лидер турецкого футбола, который будет играть в Лиге чемпионов. С точки зрения игровой практики, адаптации в новом чемпионате это крутой вариант. «Борнмут » – Англия, где мечтает поиграть любой футболист. Это крепкий середняк, из которого можно перейти в «Арсенал» или «Челси».

Два варианта рабочих», – отметил бывший нападающий «Фулхэма».