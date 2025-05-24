«Аль-Хилаль» готов заплатить Бруну больше 230 млн евро за три года, «МЮ» – 120 млн. Хавбеку дали подумать до конца мая (Daily Mail)
«Аль-Хилаль» установил для Бруну Фернандеша дедлайн.
Daily Mail утверждает, что саудовцы хотят до конца мая получить ответ на вопрос о готовности капитана «Манчестер Юнайтед» сменить команду.
Команда из Эр-Рияда готова заплатить «МЮ» около 100 млн фунтов (почти 120 млн евро), а самому хавбеку перечислять – с учетом бонусов и других выплат – вплоть до 65 млн фунтов (свыше 77 млн евро) в год в течение трех лет.
Утверждается, что «Аль-Хилаль» сделает окончательное предложение Бруну в ближайшие дни и потребует дать ответ в течение трех дней.
«МЮ» не хочет продавать полузащитника.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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