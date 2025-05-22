Кейн – «Тоттенхэму» после победы в ЛЕ: «Поздравляю 🤍»
Харри Кейн поздравил «Тоттенхэм» с завоеванием трофея.
«Шпоры» стали победителями Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале турнира.
Экс-нападающий лондонцев репостнул публикацию о победе клуба и написал: «Поздравляю 🤍».
Кейн выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2023 год, оттуда он перешел в «Баварию». В этом сезоне англичанин выиграл Бундеслигу вместе с мюнхенцами. Этот титул стал первым для футболиста в карьере.
Изображение: instagram.com/stories/harrykane
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Харри Кейна
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