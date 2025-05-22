Кейн – «Тоттенхэму» после победы в ЛЕ: «Поздравляю 🤍»

Харри Кейн поздравил «Тоттенхэм» с завоеванием трофея.

«Шпоры» стали победителями Лиги Европы , обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале турнира.

Экс-нападающий лондонцев репостнул публикацию о победе клуба и написал: «Поздравляю 🤍».

Кейн выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2023 год, оттуда он перешел в «Баварию». В этом сезоне англичанин выиграл Бундеслигу вместе с мюнхенцами. Этот титул стал первым для футболиста в карьере.

Изображение: instagram.com/stories/harrykane

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