Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
Харри Кейн забил 72-й гол за сборную Англии.
Англичане обыграли Андорру в матче отбора ЧМ-2026 (1:0).
Кейн сравнялся по голам за национальную команду с Маджидом Абдуллой из Саудовской Аравии (72 гола) и делит с ним 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.
Кейн забил 5 мячей в 6 последних матчах за «Баварию» и Англию.
Сегодняшний гол стал для нападающего 450-м в карьере.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2488 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости