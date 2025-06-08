Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере

Харри Кейн забил 72-й гол за сборную Англии.

Англичане обыграли Андорру в матче отбора ЧМ-2026 (1:0).

Кейн сравнялся по голам за национальную команду с Маджидом Абдуллой из Саудовской Аравии (72 гола) и делит с ним 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.

Кейн забил 5 мячей в 6 последних матчах за «Баварию» и Англию.

Сегодняшний гол стал для нападающего 450-м в карьере.