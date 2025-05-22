Сон после победы в Лиге Европы обратился к Кейну: «Харри, мы тоже взяли трофей!»
Сон Хын Мин обратился к Харри Кейну после победы в Лиге Европы.
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финальном матче еврокубкового турнира. Это первый титул для «шпор» с 2008 года.
«Харри, мы тоже взяли трофей!» – сказал полузащитник команды Сон Хын Мин в интервью TNT Sports.
Харри Кейн, бывший нападающий «Тоттенхэма», выступающий за «Баварию», в этом сезоне выиграл Бундеслигу вместе с клубом. Этот титул стал первым для футболиста в карьере.
Ультрапрагматичная победа «Тоттенхэма» в финале ЛЕ. «МЮ» провалил тест на позиционную атаку
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43145 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.reddit.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости