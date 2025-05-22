Сон после победы в Лиге Европы обратился к Кейну: «Харри, мы тоже взяли трофей!»

Сон Хын Мин обратился к Харри Кейну после победы в Лиге Европы.

«Тоттенхэм » обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финальном матче еврокубкового турнира. Это первый титул для «шпор» с 2008 года.

«Харри, мы тоже взяли трофей!» – сказал полузащитник команды Сон Хын Мин в интервью TNT Sports.

Харри Кейн , бывший нападающий «Тоттенхэма», выступающий за «Баварию», в этом сезоне выиграл Бундеслигу вместе с клубом. Этот титул стал первым для футболиста в карьере.

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