Васильев против пива на стадионах: «Болельщики приходят ради зрелища, а не напихать в себя всякую дрянь, тем более алкоголь. Спорт должен быть пропагандой здорового образа жизни»
Дмитрий Васильев не хочет видеть пиво на стадионах.
«Я плохо оцениваю идею продажи пива на стадионах. На спортивных объектах алкоголю не место.
Болельщики приходят на стадионы посмотреть на спортивные зрелища, а не для того, чтобы напихать в себя всякую дрянь, а уж тем более алкоголь. Я категорически против продажи пива на соревнованиях. Спорт должен быть символом и пропагандой здорового образа жизни. Пиво не имеет никакого отношения к здоровью.
Я понимаю, что есть бизнес, отчисления от продажи пива, спонсоры. Но если на чашу весов положить здоровье и будущее нашей нации и пропаганду алкоголя, то здоровый образ жизни должен перевешивать. Наши дети должны видеть все самое прекрасное – и ни в коем случае не пиво и никакой другой алкоголь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости