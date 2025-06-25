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Ташуев о Станковиче: «Обыкновенный тренер, ничего особенного в нем нет. Есть проблемы в организации игры»

Сергей Ташуев оценил тренерские качества Деяна Станковича.

– У «Спартака» остались те же футболисты, что и были. У красно-белых хороший состав. Слышал, что еще идет борьба за Сергеева. Иван может усилить «Спартак», потому что он хорошо играет во вратарской площади.

Красно-белые должны бороться за чемпионство в новом сезоне. У клуба есть дух победителей. «Спартаку» нужно обыгрывать команды второй восьмерки, потому что они уже научились играть против топ-соперников.

Как оцените работу тренера Станковича?

– Обыкновенный тренер, структура игры такая же, ориентированная на фланги. Везде есть нюансы. Например, «Ахмат» мог забить два мяча «Спартаку». Красно-белые тоже наказывали нас за индивидуальные ошибки.

У Станковича есть проблемы в организации игры, но у меня и у других тренеров тоже есть нюансы. По цифрам у «Ахмата» был великолепный сезон, а по исполнению – не очень. Махачкалинское «Динамо» тоже показало «Спартаку» в этом сезоне.

Станкович должен более скрупулезно готовиться к матчам. Ничего особенного в сербском тренере нет, все ко всем могут подготовиться. Сейчас информации о каждом тренере очень много. Нюансы определяют тренерское мастерство, – сказал бывший главный тренер «Ахмата». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
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