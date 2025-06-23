Сергей Ташуев: «У меня были варианты уйти в Европу, но без шансов. Говорили: «Россия – сразу нет». Немножко несправедливо, ведь мы берем иностранцев, а они нас – нет»
Сергей Ташуев связал с российском паспортом невозможность работать в Европе.
«Наши тренеры могут работать только на постсоветском пространстве. Дальше дорога закрыта.
Я знаю это по себе. У меня по карьере были варианты уйти в Европу, но там без шансов. Говорили: «Россия – сразу нет».
Варианты были, но нигде не сложилось из‑за российского паспорта.
Это немножко несправедливо, ведь мы к нам берем иностранцев, а они нас – нет», – сказал бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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