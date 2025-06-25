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«Ты звезду поймал!», «Золотой мяч Дембеле!» Ямаля в аэропорту встретили два французских фаната, вингер «Барсы» не отреагировал

К Ламину Ямалю пристали французские фанаты в аэропорту.

Игрок «Барселоны» возвращался из Бразилии, где проводил отпуск вместе с Неймаром.

В зале ожидания аэропорта его встретили два французских болельщика. Один из них обратился к Ламину на французском: «Ты совсем звезду поймал! Клянусь, он совсем как звезда себя ведет!». Видео инцидента появилось в соцсетях. 

После этого болельщик выкрикнул «Золотой мяч Дембеле!» Ямаль и его окружение никак не отреагировали на провокацию.

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Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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