«Ты звезду поймал!», «Золотой мяч Дембеле!» Ямаля в аэропорту встретили два французских фаната, вингер «Барсы» не отреагировал

К Ламину Ямалю пристали французские фанаты в аэропорту.

Игрок «Барселоны» возвращался из Бразилии, где проводил отпуск вместе с Неймаром.

В зале ожидания аэропорта его встретили два французских болельщика. Один из них обратился к Ламину на французском: «Ты совсем звезду поймал! Клянусь, он совсем как звезда себя ведет!». Видео инцидента появилось в соцсетях.

После этого болельщик выкрикнул «Золотой мяч Дембеле !» Ямаль и его окружение никак не отреагировали на провокацию.