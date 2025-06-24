«Ямаль лучше Месси в его возрасте. Но сложно продержаться 20 лет на таком же уровне, как Лео». Ван Боммел о футболистах
Марк ван Боммел высказался о сравнении Лионеля Месси и Ламина Ямаля.
«В начале карьеры Месси играл меньше, чем Ямаль. Поэтому Ямаль лучше в этом возрасте.
Но сложно продержаться [на таком же уровне] двадцать лет, как Лео.
Если Ламин хочет догнать его, то ему нужно еще 500 голов. И то не факт, что этого не хватит», – сказал бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел в интервью Voetbalzone.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Calciomercato
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