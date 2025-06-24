Нолито о Ямале, надевшем кепку козырьком назад на пресс-конференции: «На месте отца я бы ударил его кепкой по уху. Мне это не нравится»

Нолито не понравилось, что Ламин Ямаль появился на пресс-конференции в кепке.

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании пришел на пресс-конференцию после победы над Францией (5:4) в Лиге наций в кепке, надетой козырьком назад.

«То, что он делает в своем возрасте в «Барселоне»... Там созданы почти все условия, чтобы он стал лучшим в мире, и сейчас он один из лучших. Играть перед 60 000 зрителей, вести команду за собой в Ла Лиге, в Лиге чемпионов...»

Об образе игрока на пресс-конференции

На месте отца я бы ударил его кепкой по уху. Лично мне это не нравится. Для этого есть подходящее место и время. Он представляет такой важный клуб, как «Барселона », – сказал бывший нападающий «блауграны» и «Сельты» в эфире El Chringuito.

Гути о Ямале, надевшем кепку козырьком назад на пресс-конференции: «Когда он поедет на Ибицу, пусть надевает, но не в сборной Испании. Мне это не нравится»

Гути о критике Ямаля за кепку козырьком назад: «Меня неправильно поняли. Речь шла не о Ламине, а о самом факте, когда игрок появляется на пресс-конференции в таком виде»