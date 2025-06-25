Экс-президент «Барсы» Росель о тюрьме: «Не остановлюсь, пока не выясню, кто приказал посадить меня. Буду общаться с кем угодно – даже с крысами испанской коррумпированной системы»

Сандро Росель намерен выяснить, кто посадил его в тюрьму.

Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. Такое решение было принято из-за отсутствия доказательств в преступной деятельности. Экс-президент «Барсы» получил 232 тысячи евро компенсации.

«Надеюсь, сумма будет больше, потому что два года в тюрьме не имеют цены. Мне неприятно, что эти 232 000 евро – а это большие деньги для очень многих людей, и для меня тоже, конечно – должны платить все испанцы из своих налогов, когда ошибка была совершена женщиной, которая была судьей, которая и сейчас судья, и которая теперь магистрат Верховного суда.

Я убежден, что это либо из-за ее некомпетентности, либо из-за коррупции. Тогда почему все испанцы должны расплачиваться своими налогами за ошибки одного человека – умышленные они или нет?

Для меня важнее всего – узнать, кто приказал этой женщине посадить меня в тюрьму. Я не думаю, что она просто увидела меня по телевизору и подумала: «Этот тип мне не нравится». Скорее всего, кто-то ей сказал, приказал или намекнул, что если она несправедливо удержит меня в тюрьме два года, то в обмен получит повышение – и так и вышло, ведь она перешла из Национальной судебной палаты в Верховный суд.

Я продолжу, пока не узнаю. И не остановлюсь, пока не выясню или хотя бы не попытаюсь выяснить. Я понимаю, что мне будет очень сложно, потому что в государстве есть невероятные барьеры, которые мешают узнать правду. Но я не сдамся, я продолжу, и буду встречаться, общаться и говорить с кем угодно – даже с крысами испанской коррумпированной системы, спущусь в ее «канализацию», потому что я хочу знать, кто нажал на красную кнопку», – заявил экс-президент «Барсы» в интервью ABC.

По словам Роселя, он намерен подать апелляцию в Верховный суд.