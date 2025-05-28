  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави о клубном ЧМ: «Ощущение, что достал до небес, когда побеждаешь. Это сложно, ты сталкиваешься с разными стилями, футбол другой, с большим количеством борьбы»
13

Хави о клубном ЧМ: «Ощущение, что достал до небес, когда побеждаешь. Это сложно, ты сталкиваешься с разными стилями, футбол другой, с большим количеством борьбы»

Хави поделился впечатлениями о победе на клубном чемпионате мира.

В этом году турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля, он будет впервые разыгран с участием 32 клубов.

Хави дважды выигрывал турнир в составе «Барселоны» – в 2009 и 2011 годах. Каталонцы не примут участия в КЧМ этим летом. 

«Ощущение, будто ты достал до неба, когда становишься чемпионом мира среди клубов. 

Ты сталкиваешься с разными стилями игры – играешь против команд из Океании, Южной и Северной Америки. Это красиво. Думаю, этот турнир станет настоящей вехой. 

Это возможность для разных клубов помериться силами на очень высоком уровне. Это сложно. Ты не привык играть против таких команд. Это другой футбол, более контактный, с большим количеством борьбы», – сказал бывший игрок и тренер «Барселоны». 

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72113 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
logoчемпионат мира среди клубов
logoХави
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хави может сменить Яйссле в «Аль-Ахли». Саудовский клуб сделал предложение экс-тренеру «Барсы» (Foot Mercato)
1924 мая, 11:15
Кубарси о сезоне «Барсы»: «Мы надеемся, что следующий будет таким же удачным или даже лучше. Это был отличный год для обороны, все должны быть довольны»
2019 мая, 09:29
Академия «Барсы» – фабрика звезд. Почему она молчала 10 лет?
6016 мая, 16:38
Главные новости
Де Брюйне пока не договорился с «Наполи» и готов обсудить другие варианты. Хавбек «Ман Сити» не исключает перехода в другой клуб АПЛ или Серии А (Independent)
724 минуты назад
Бос о тен Хаге: «Достижения Эрика говорят сами за себя – в «Утрехте», «Аяксе» и даже в «МЮ». Кто после Фергюсона был успешен в «Юнайтед»? Не всегда виноват только тренер»
1139 минут назад
Тренер сборной Гонконга о турне «МЮ» по Азии: «Игрокам это нужно, как пуля в голове. Они просто хотят отдохнуть и восстановиться. А такие поездки устраивают ради прибыли»
356 минут назад
Аморим о выходе Гарначо во 2-м тайме против звезд Юго-Восточной Азии: «Неудивительно, Алехандро – игрок «МЮ». Некоторые игроки не прилетели из-за травм»
2сегодня, 15:39
Вратарь «Ахмата» Ульянов: «Мы несправедливо попали в стыки. У нас есть ответственность перед республикой, городом, болельщиками, мы должны оправдать их надежду и остаться в РПЛ»
19сегодня, 15:30
Делап договорился с «Челси». Клуб близок к активации отступных форварда «Ипсвича» (Флориан Плеттенберг)
24сегодня, 15:22
Сперцян, Угальде, Кордоба, Батраков, Даку – в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt
13сегодня, 15:19
«Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето. В PIF не хотят, чтобы португалец играл на КЧМ за клуб из другой страны (Джеймс Бендж)
72сегодня, 15:14
Бакаев близок к переходу в «Локомотив». Контракт вингера с «Зенитом» истекает летом (Иван Карпов)
62сегодня, 15:02
«ПСЖ», «Арсенал», «Рома» – что объединяет эти клубы? Новая интеллектуальная игра!
сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший ассистент Клоппа Лейндерс может войти в штаб Пепа в «Сити». Кандидатура Коло Туре также рассматривается
10 минут назад
Диалло о Гарначо: «Надеюсь, он останется в «МЮ», это не такая уж большая проблема. Алехандро – классный игрок»
327 минут назад
Черданцев о «Краснодаре»: «Новый чемпион – это очень важно для развития лиги. «Быки» прибавили в солидности по сравнению с прошлым сезоном, раньше им не хватало инстинкта убийцы»
745 минут назад
Галеоне о «Милане» Аллегри: «Он будет играть по схеме 4-2-3-1, но нужны 3-4 усиления, особенно в защите. Леау прибавит при Максе, с ним они поборются за скудетто»
545 минут назад
«Юве» готов продать Мбангула не менее чем за 20 млн евро. Хавбек интересен «Байеру», «Ноттингему», «Лейпцигу» и «Борнмуту» (Tuttosport)
3сегодня, 15:23
«Ньюкаслу» интересен Гендузи. «Лацио» хочет 40 млн евро за хавбека
6сегодня, 14:55
Гасилин о «Зените»: «Правильно, что оставили Семака. Представляете, насколько клуб приучил всю страну к своему безоговорочному лидерству? Мы видим, как хорошо работал тренер»
6сегодня, 14:36
Хавбек «Барсы» Касадо подтвердил, что освистывал гимн «Реала» в день финала Кубка Испании: «Мадрид» и «Эспаньол» – не те команды, которые мне нравятся»
20сегодня, 14:30
Газзаев о «Спартаке»: «И клуб, и тренер допустили просчеты зимой. Больше права на ошибку у Станковича не будет. Даже 2-е место расценят как неудачу»
8сегодня, 14:25
Буффон о годовщине трагедии на «Эйзеле»: «Я с трудом нахожу слова 40 лет спустя. Это удар в сердце всего поколения и открытая рана, о которой нельзя забывать»
1сегодня, 14:16