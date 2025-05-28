Хави о клубном ЧМ: «Ощущение, что достал до небес, когда побеждаешь. Это сложно, ты сталкиваешься с разными стилями, футбол другой, с большим количеством борьбы»

Хави поделился впечатлениями о победе на клубном чемпионате мира.

В этом году турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля, он будет впервые разыгран с участием 32 клубов.

Хави дважды выигрывал турнир в составе «Барселоны» – в 2009 и 2011 годах. Каталонцы не примут участия в КЧМ этим летом.

«Ощущение, будто ты достал до неба, когда становишься чемпионом мира среди клубов.

Ты сталкиваешься с разными стилями игры – играешь против команд из Океании, Южной и Северной Америки. Это красиво. Думаю, этот турнир станет настоящей вехой.

Это возможность для разных клубов помериться силами на очень высоком уровне. Это сложно. Ты не привык играть против таких команд. Это другой футбол, более контактный, с большим количеством борьбы», – сказал бывший игрок и тренер «Барселоны».