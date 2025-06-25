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Мхитарян о чтении: «Заканчиваю автобиографию Илона Маска на английском. Книгу о Зидане читаю на французском, могу читать на итальянском»

Генрих Мхитарян заявил, что читает автобиографию Илона Маска.

Ранее полузащитник «Интера» упоминал, что владеет пятью языками.

«Мое любимое слово – позитив. Быть счастливым от того, что живешь своей жизнью, стараться делать все хорошо, получать удовольствие.

Я много читаю, сейчас заканчиваю автобиографию Илона Маска на английском. Книгу о Зидане я читаю на французском, я также читаю на итальянском», – сказал Генрих Мхитарян в интервью La Repubblica.

Мхитарян о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Мы должны вынести урок и работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, недели и годы»

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Опубликовал: Максим Федер
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logoсерия А Италия
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