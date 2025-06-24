Мхитарян вернулся бы в детство, чтобы проводить больше времени с отцом: «Он умер, когда мне было 7 лет. Мне нравится думать, что он наблюдал сверху, как я рос, и гордится мной»
Генрих Мхитарян признался, что хотел бы провести больше времени со своим отцом.
«Что бы я хотел услышать о себе от своих детей, когда они станут взрослыми? Что я научил их быть хорошими людьми, оставаться человечными. И что я добился этого, подавая собственный пример. Это важнее слов.
Если бы я мог вернуться в прошлое, что бы я сделал по-другому? Я бы вернулся в то время, когда был маленьким, чтобы проводить больше времени со своим отцом. Он умер, когда мне было семь лет. Он тоже играл в футбол, мне нравится думать, что он наблюдал сверху, как я рос, и гордится мной», – сказал полузащитник «Интера» в интервью La Repubblica.
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Опубликовал: Алексей Белоус
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