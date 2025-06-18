Киву про 1:1 «Интера»: «Было нелегко, «Монтеррей» играл низким блоком и часто пытался поймать нас в офсайд. Нам не хватило точности»

Кристиан Киву прокомментировал ничью в первом матче на посту тренера «Интера».

Миланский клуб поделил очки с «Монтерреем » (1:1) в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

– Первый тайм был позитивным. Хотя мы и уступали в счете, мы создали сопернику проблемы своим движением. Во втором тайме мы немного хуже стали владеть мячом, хотя все же создали несколько моментов.

Нам не хватило точности в завершающей стадии, перед воротами. В то же время «Интер» иногда был уязвим в переходных фазах – «Монтеррей» силен в этом.

Нам нужно было быстрее продвигать мяч вперед, быстрее перемещать его, но игроки выложились по полной.

Было нелегко противостоять низкому блоку «Монтеррея», соперник часто пытался поймать нас в офсайд.

– Мхитарян играл под нападающим. Как вам?

– Нам нужно продолжать искать новые решения и быть готовыми к предстоящим матчам.

Луис Энрике может играть лучше, но стоит помнить, что он еще не набрал форму, и он провел с нами только две тренировки. Тем не менее мне понравилось его выступление. У него есть характер, техника, и он смело действует в ситуациях один в один, – сказал главный тренер «Интера » Киву .