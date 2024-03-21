Мхитарян назвал 5 языков, на которых говорит: «Армянский, русский, английский, французский, итальянский. Немецкий забыл»
Генрих Мхитарян рассказал о том, что свободно говорит на 5 языках.
– На скольких языках вы говорите?
– Их пять: армянский, русский, английский, французский, итальянский. Немецкий я забыл. Выучил его за два года, к третьему уже хорошо знал, но когда ушел [из «Боруссии» Дортмунд], больше никогда на нем не говорил.
– На каком языке вы говорите с Чалханоглу?
– На английском, даже если с его акцентом на ум приходит немецкий. То же самое происходит, когда другие партнеры говорят по-немецки, – сказал хавбек «Интера».
- Сколько языков знайте?
-Три: русский, английский, французский.
-Скажите что-нибудь на французском.
- Хендэ хох.
- Но это на немецком.
- Да? Тогда четыре.
Русский, армянский, английский, испанский.
До уровня Мхитаряна один язык выучить.
- хонде хох!
- так это же немецкий?
- о, тогда и немецкий знаю.