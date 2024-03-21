Мхитарян назвал 5 языков, на которых говорит: «Армянский, русский, английский, французский, итальянский. Немецкий забыл»

Теги Боруссия Дортмунд Интер серия А Италия Генрих Мхитарян Хакан Чалханоглу Футбол

Генрих Мхитарян рассказал о том, что свободно говорит на 5 языках.

– На скольких языках вы говорите?

– Их пять: армянский, русский, английский, французский, итальянский. Немецкий я забыл. Выучил его за два года, к третьему уже хорошо знал, но когда ушел [из «Боруссии» Дортмунд], больше никогда на нем не говорил.

– На каком языке вы говорите с Чалханоглу?

– На английском, даже если с его акцентом на ум приходит немецкий. То же самое происходит, когда другие партнеры говорят по-немецки, – сказал хавбек «Интера». 

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32 комментария
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Ответ Алексей Сметанин
Это говорит об уровне интеллекта👍🏻
А мне кажется больше о предрасположенности к языкам так как есть вокруг много достаточно интеллектуальных людей, но языки они не знают по ряду причин. Но усидчивость это не отменяет и общий уровень развития - без спора здесь
+54
-1
+53
Анекдот вспомнился.
- Сколько языков знайте?
-Три: русский, английский, французский.
-Скажите что-нибудь на французском.
- Хендэ хох.
- Но это на немецком.
- Да? Тогда четыре.
+44
-2
+42
Это говорит об уровне интеллекта👍🏻
+45
-5
+40
Великолепная карьера талантливого армянского парня.
+22
0
+22
Ответ Ashan Sorokin
Почему Галицкий своего земляка не потянет в Краснодар ?мхитарян и в 34 будет рвать РПЛ
Зачем Генриху мараться об РПЛ? Чемпионат без задач, играют в вакууме друг с другом. Мхитарян спокойно поедет на заработки в условную МЛС или в клуб попроще в Испании/Италии - так всяко интереснее, чем погружаться в российскую футбольную реальность (даже за много денег).
+25
-3
+22
Ответ Андрей
Как думаете Захарян достигнет его уровня?
Нет
+14
-4
+10
Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…
+7
0
+7
Ответ T622222
А мне кажется больше о предрасположенности к языкам так как есть вокруг много достаточно интеллектуальных людей, но языки они не знают по ряду причин. Но усидчивость это не отменяет и общий уровень развития - без спора здесь
Согласен
+7
0
+7
Ответ SamArus51
Зачем Генриху мараться об РПЛ? Чемпионат без задач, играют в вакууме друг с другом. Мхитарян спокойно поедет на заработки в условную МЛС или в клуб попроще в Испании/Италии - так всяко интереснее, чем погружаться в российскую футбольную реальность (даже за много денег).
До Армении рукой подать ,родственники ,да и деньгами Галицкий не обидит ,а РПЛ по уровню потягается с МЛС ,Генрих уже все доказал в Европе да и не их тех он кто погонится за длинным евро /долларом ,у него топовая карьера получилась и благодаря тому что он выбирал играть в футбол а не зарабатывать
+7
-1
+6
Ответ Алексей Сметанин
Это говорит об уровне интеллекта👍🏻
У меня есть друг,тупой как пробка..Вообще ничего не знает,не умеет...Только даются ему языки,но он и этот талант использовать не может... Из за тупости..Больше 10 языков знает,сам учит по словарям и фильмам.. Работает фасовщиком на макаронах...
+6
0
+6
Ответ nurikkkk
А ведь еще на Португальском говорил.
Да, в Бразилии практику проходил и в Шахте много лет с бразильцами играл.
+4
0
+4
Да, в дойче нужна практика. Это тебе не инглиш. Перестаешь говорить, забываешь.
+5
-1
+4
Почему Галицкий своего земляка не потянет в Краснодар ?мхитарян и в 34 будет рвать РПЛ
+5
-3
+2
А ведь еще на Португальском говорил.
+2
0
+2
Ответ Андрей
Как думаете Захарян достигнет его уровня?
Все в его руках, стартовая позиция неплохая
+3
-1
+2
Ответ Андрей
Как думаете Захарян достигнет его уровня?
Можно сказать, четыре языка уже знает )
Русский, армянский, английский, испанский.
До уровня Мхитаряна один язык выучить.
+2
0
+2
Как думаете Захарян достигнет его уровня?
+5
-4
+1
Ответ Spaten
Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…
Мимино. Браво!)
+1
0
+1
Ответ Андрей
Как думаете Захарян достигнет его уровня?
Сложновато будет
+2
-1
+1
Ответ T622222
А мне кажется больше о предрасположенности к языкам так как есть вокруг много достаточно интеллектуальных людей, но языки они не знают по ряду причин. Но усидчивость это не отменяет и общий уровень развития - без спора здесь
Нужно просто хорошо 1-2 языка выучить, а дальше уже как по накатанной идет.
+1
0
+1
Ответ Андрей
Как думаете Захарян достигнет его уровня?
В изучении иностранных языков - возможно
+1
-1
0
- скажи что-нибудь на английском?
- хонде хох!
- так это же немецкий?
- о, тогда и немецкий знаю.
0
0
0
Ответ Ashan Sorokin
До Армении рукой подать ,родственники ,да и деньгами Галицкий не обидит ,а РПЛ по уровню потягается с МЛС ,Генрих уже все доказал в Европе да и не их тех он кто погонится за длинным евро /долларом ,у него топовая карьера получилась и благодаря тому что он выбирал играть в футбол а не зарабатывать
за исключением перехода МЮ -Мауринье.
0
0
0
Ответ Ashan Sorokin
До Армении рукой подать ,родственники ,да и деньгами Галицкий не обидит ,а РПЛ по уровню потягается с МЛС ,Генрих уже все доказал в Европе да и не их тех он кто погонится за длинным евро /долларом ,у него топовая карьера получилась и благодаря тому что он выбирал играть в футбол а не зарабатывать
С одной стороны - Галицкий деньгами не обидит, с другой - не из тех, кто погонится за деньгами. До Армении рукой подать из любой точки Европы, при чем тут Краснодар, родственники? «Выбрать футбол» в 2024 - это уж точно не тождественно «играть в России», и МЛС не хуже РПЛ сейчас
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Ответ Ashan Sorokin
Почему Галицкий своего земляка не потянет в Краснодар ?мхитарян и в 34 будет рвать РПЛ
Как он в 34 будет рвать РПЛ, если ему уже 35?
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Ответ Ashan Sorokin
Почему Галицкий своего земляка не потянет в Краснодар ?мхитарян и в 34 будет рвать РПЛ
Во первых, ему уже 36й пошел, а во вторых- зачем футболисту менять статусную Серию А и один из лучших клубов мира на РПЛ. …Или здесь только Галицкий виноват ? Не тянет ? 😂😂
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Ответ Иван1984
Благодаря Пашиняну скоро еще надо будет азербайджанский учить, чтоб в Ереване ориентироваться!
Кому надо тот давно знает Я сам свободно в Баку ориентируюсь .....
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Где украинский ?
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Ответ rude.
Да, в дойче нужна практика. Это тебе не инглиш. Перестаешь говорить, забываешь.
Любой иностранный язык, если им постоянно не заниматься и не практиковать, забывается. В т.ч. и English
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Ответ rude.
Да, в дойче нужна практика. Это тебе не инглиш. Перестаешь говорить, забываешь.
скорее тут дело в том, что немецкий язык нужен только в Германии, а русский, английский, французский языки в разной степени международные, в Италии он сейчас живёт, а армянский его родной
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