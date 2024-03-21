Мхитарян назвал 5 языков, на которых говорит: «Армянский, русский, английский, французский, итальянский. Немецкий забыл»

Генрих Мхитарян рассказал о том, что свободно говорит на 5 языках.

– На скольких языках вы говорите?

– Их пять: армянский, русский, английский, французский, итальянский. Немецкий я забыл. Выучил его за два года, к третьему уже хорошо знал, но когда ушел [из « » Дортмунд], больше никогда на нем не говорил.

– На каком языке вы говорите с ?

– На английском, даже если с его акцентом на ум приходит немецкий. То же самое происходит, когда другие партнеры говорят по-немецки, – сказал хавбек « ».