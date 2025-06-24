Мхитарян завершит карьеру в «Интере»: «Не поеду в Армению, не хочу понижать уровень. Такие страны, как Саудовская Аравия, меня не интересуют – я люблю футбол не за деньги»

Генрих Мхитарян заявил, что намерен завершить карьеру в «Интере».

«Я говорил, что это самый утомительный сезон в моей жизни, с тремя турнирами. Я не знаю, сколько мне осталось играть. Я ничего не исключаю, но я знаю, что все еще хочу выходить на поле. У меня еще год контракта с «Интером», и я останусь, если меня не выгонят.

Я не хочу завершать карьеру с сожалением, что сделал это слишком рано. После «Интера» я остановлюсь. Я не хочу понижать уровень и не поеду играть в Армению. А такие страны, как Саудовская Аравия, меня не интересуют. При всем уважении, я люблю футбол не за деньги.

Просыпаясь, я хочу тренироваться и показывать, чего я стою», – сказал полузащитник «Интера » в интервью La Repubblica.