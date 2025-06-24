Запросы Онана слишком высоки для «Монако». Переход вратаря «МЮ» крайне маловероятен

Шансы на переход Андре Онана в «Монако» падают.

Как сообщает The Telegraph, в переговорах между сторонами возникли разногласия на почве финансовых условий. Клуб Лиги 1 не в состоянии платить голкиперу столько, сколько он хотел бы получать.

Отмечается, что переход Онана из «Манчестер Юнайтед » в «Монако » этим летом представляется крайне маловероятным.

«МЮ» и Аморим хотят подписать более сильного вратаря, чем Онана, и интересуются Доннаруммой. Итальянец заявил, что его приоритет – остаться в «ПСЖ»