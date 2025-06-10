«МЮ» и Аморим хотят подписать более сильного вратаря, чем Онана, и интересуются Доннаруммой. Итальянец заявил, что его приоритет – остаться в «ПСЖ»
«Манчестер Юнайтед» хочет усилить вратарскую линию.
ESPN сообщает, что манкунианцы и главный тренер Рубен Аморим хотят подписать более сильного голкипера, чем Андре Онана, и считают Джанлуиджи Доннарумму хорошим вариантом.
Итальянец после игры с Молдовой заявил, что его приоритет – остаться в «ПСЖ». Парижане тоже не хотят расставаться с ним.
Контракт Доннаруммы истекает в 2026 году.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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