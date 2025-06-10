«МЮ» и Аморим хотят подписать более сильного вратаря, чем Онана, и интересуются Доннаруммой. Итальянец заявил, что его приоритет – остаться в «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить вратарскую линию.

ESPN сообщает, что манкунианцы и главный тренер Рубен Аморим хотят подписать более сильного голкипера, чем Андре Онана , и считают Джанлуиджи Доннарумму хорошим вариантом.

Итальянец после игры с Молдовой заявил, что его приоритет – остаться в «ПСЖ ». Парижане тоже не хотят расставаться с ним.

Контракт Доннаруммы истекает в 2026 году.