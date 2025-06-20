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«Монако» сделал запрос по Онана. «МЮ» купит Карнезекки из «Аталанты», если Андре уйдет (Джанлука Ди Марцио)

«Монако» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода Андре Онана.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб Лиги 1 сделал предварительный запрос по поводу возможного трансфера 29-летнего вратаря.

В случае ухода Онана «Манчестер Юнайтед» может купить 24-летнего вратаря «Аталанты» Марко Карнезекки

С представителями Карнезекки уже установлены первые контакты, однако прямых переговоров с клубом из Бергамо пока не было.

Отмечается, что «Аталанта» вряд ли согласится отпустить Карнезекки без весомого финансового предложения.

Марко провел 34 матча в Серии А-2024/25 (13 – на ноль), его подробная статистика – здесь. У Андре 9 сухих игр из 34 в АПЛ, его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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