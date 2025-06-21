«Монако» связался с представителями Онана. Вратарь хочет остаться в «МЮ»
Андре Онана не хочет покидать «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что «Монако» сделал запрос по поводу возможного трансфера 29-летнего вратаря.
По информации The Times, монегаски связались с представителями игрока, но сам он намерен остаться в своей нынешней команде и бороться за место в составе. Французский клуб попросил агентов сообщать о возможных изменениях ситуации. Официальных предложений не было.
В минувшем сезоне АПЛ Онана провел 34 матча и пропустил 44 гола.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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