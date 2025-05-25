Онана дали отдых в матче с «Астон Виллой» перед спонсорским мероприятием в Индии и матчами за сборную. Будущее вратаря в «МЮ» не определено (Бен Джейкобс)
Андре Онана дали отдых в последнем матче «МЮ» в сезоне.
В заключительном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» (0:0, первый тайм). Место в воротах манкунианцев занял Алтай Байындыр.
По данным журналиста Бена Джейкобса, Онана предоставлен отдых перед предстоящими матчами за сборную Камеруна и поездкой в Индию на следующей неделе в рамках спонсорского мероприятия «МЮ».
При этом отмечается, что вопрос будущего Андре в «Манчестер Юнайтед» остается открытым.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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