Онана дали отдых в матче с «Астон Виллой» перед спонсорским мероприятием в Индии и матчами за сборную. Будущее вратаря в «МЮ» не определено (Бен Джейкобс)

Андре Онана дали отдых в последнем матче «МЮ» в сезоне.

В заключительном туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» (0:0, первый тайм). Место в воротах манкунианцев занял Алтай Байындыр .

По данным журналиста Бена Джейкобса, Онана предоставлен отдых перед предстоящими матчами за сборную Камеруна и поездкой в Индию на следующей неделе в рамках спонсорского мероприятия «МЮ».

При этом отмечается, что вопрос будущего Андре в «Манчестер Юнайтед » остается открытым.