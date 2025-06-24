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«Ливерпуль» хочет 60-65 млн евро и бонусы за Нуньеса. Лукка из «Удинезе» за 35+ млн – альтернативный вариант для «Наполи»

«Наполи» сохраняет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.

Клуб АПЛ хочет получить за уругвайского нападающего 60-65 млн евро и бонусы, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Более реалистичным вариантом для «Наполи» стал нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка. За него могут заплатить 35 млн евро и бонусы.

Нуньес забил 5 голов в завершившемся сезоне АПЛ, Лукка – 12 в Серии А.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoЛоренцо Лукка
logoпремьер-лига Англия
logoДарвин Нуньес
logoсерия А Италия
logoУдинезе
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