«Ливерпуль» хочет 60-65 млн евро и бонусы за Нуньеса. Лукка из «Удинезе» за 35+ млн – альтернативный вариант для «Наполи»
«Наполи» сохраняет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу.
Клуб АПЛ хочет получить за уругвайского нападающего 60-65 млн евро и бонусы, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Более реалистичным вариантом для «Наполи» стал нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка. За него могут заплатить 35 млн евро и бонусы.
Нуньес забил 5 голов в завершившемся сезоне АПЛ, Лукка – 12 в Серии А.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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