Лукаку хочет играть до 40 лет, как Роналду: «Слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортинвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше»
Ромелу Лукаку хотел бы поиграть еще как минимум восемь лет.
У 32-летнего форварда «Наполи» спросили, думал ли он о том, чтобы играть, как Криштиану Роналду, до 40 лет.
«Вообще-то да. Я слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортивный инвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше.
Если у тебя есть необходимая страсть и ты следишь за собой, можно играть долго. В какой-то момент время возьмет свое, но я делаю то, что должен», – сказал Лукаку, постучав по дереву.
Что теперь будет с «Торпедо»?14972 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sporza
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости