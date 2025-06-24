Лукаку хочет играть до 40 лет, как Роналду: «Слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортинвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше»

Ромелу Лукаку хотел бы поиграть еще как минимум восемь лет.

У 32-летнего форварда «Наполи » спросили, думал ли он о том, чтобы играть, как Криштиану Роналду , до 40 лет.

«Вообще-то да. Я слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортивный инвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше.

Если у тебя есть необходимая страсть и ты следишь за собой, можно играть долго. В какой-то момент время возьмет свое, но я делаю то, что должен», – сказал Лукаку , постучав по дереву.