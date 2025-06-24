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  • Лукаку хочет играть до 40 лет, как Роналду: «Слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортинвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше»
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Лукаку хочет играть до 40 лет, как Роналду: «Слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортинвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше»

Ромелу Лукаку хотел бы поиграть еще как минимум восемь лет.

У 32-летнего форварда «Наполи» спросили, думал ли он о том, чтобы играть, как Криштиану Роналду, до 40 лет.

«Вообще-то да. Я слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортивный инвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше.

Если у тебя есть необходимая страсть и ты следишь за собой, можно играть долго. В какой-то момент время возьмет свое, но я делаю то, что должен», – сказал Лукаку, постучав по дереву.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sporza
logoРомелу Лукаку
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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