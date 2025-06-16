«Аль-Хилаль» предлагает Осимхену 50 млн евро за сезон. Форвард «Наполи» отклонил предыдущие предложения саудовцев (Fanatik)
«Аль-Хилаль» предлагает Виктору Осимхену 50 млн евро за сезон.
Саудовский клуб продолжает борьбу за нигерийского форварда. Клуб готов выплатить за него отступные в размере 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 26-летний игрок отклонил предыдущие предложения клуба. Ему предлагалась зарплата в размере 26 млн евро, 30 млн евро плюс бонусы и 40+5 млн евро.
В минувшем сезоне Осимхен играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он провел 30 матчей в чемпионате Турции и забил 26 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Fanatik
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